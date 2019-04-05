Реал спробує втримати у клубі одного з лідерів

Вершкові запропонують Варану нову угоду

Мадридський Реал зробить спробу зберегти в команді ведучого центрбека Рафаеля Варана.

Про це інформує AS.

У даний час королівський клуб вивчає опцію перепідписання нового контракту з 25-річним гравцем збірної Франції з окладом близько 9 млн євро в рік.

Варан виступає у складі галактікос з 2011 року, перебравшись з Ланса за 10 млн євро. У нинішньому сезоні француз провів 36 матчів і забив 2 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Варан хоче перейти в Манчестер Юнайтед. Іспанський гранд також розглядає варіант із запрошенням гравця Наполі Каліду Кулібалі і Хосе Хіменеса з Атлетіко.

Джерело - AS.