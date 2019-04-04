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Тоттенгем переможно повернувся на власну арену

Сьогодні 10:37 456 0
Шпори проводили перший матч на домашньому стадіоні
Тоттенгем переможно повернувся на власну арену

У рамках 33-го туру АПЛ Тоттенхем приймав Крістал Пелес на своєму новому стадіоні.

Перед початком гри організатори влаштували модульне шоу на честь першого матчу основної команди на арені.

Шпори намагалися забиит гол у першому таймі, але м'яч вперто не йшов у ворота. Голи Тоттенгема прийшли в другому таймі, спочатку Сон Хин Мін відкрив рахунок, а в кінці матчу Крістіан Еріксен подвоїв його.

Таким чином, шпори здобули першу перемогу після переїзду з Вемблі та знову повернулися на 3 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ

33 тур

4 квітня

Тоттенгем - Крістал Пелес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Хин Мін, 2:0 - 80 Еріксен.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Кардіфф. Зінченко зазнав тарвми.

Джерело - Чемпіон.

#АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга, #Тоттенгем, #Крістал Пелес
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