У рамках 33-го туру АПЛ Тоттенхем приймав Крістал Пелес на своєму новому стадіоні.
Перед початком гри організатори влаштували модульне шоу на честь першого матчу основної команди на арені.
Breathtaking.#SpursAreHome ⚪️ #COYS pic.twitter.com/Py4twoA6dN— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 3 квітня 2019 р.
Шпори намагалися забиит гол у першому таймі, але м'яч вперто не йшов у ворота. Голи Тоттенгема прийшли в другому таймі, спочатку Сон Хин Мін відкрив рахунок, а в кінці матчу Крістіан Еріксен подвоїв його.
Таким чином, шпори здобули першу перемогу після переїзду з Вемблі та знову повернулися на 3 місце в турнірній таблиці АПЛ.
Чемпіонат Англії, АПЛ
33 тур
4 квітня
Тоттенгем - Крістал Пелес 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Хин Мін, 2:0 - 80 Еріксен.
Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Кардіфф. Зінченко зазнав тарвми.
Джерело - Чемпіон.