Шпори проводили перший матч на домашньому стадіоні

У рамках 33-го туру АПЛ Тоттенхем приймав Крістал Пелес на своєму новому стадіоні.

Перед початком гри організатори влаштували модульне шоу на честь першого матчу основної команди на арені.

Шпори намагалися забиит гол у першому таймі, але м'яч вперто не йшов у ворота. Голи Тоттенгема прийшли в другому таймі, спочатку Сон Хин Мін відкрив рахунок, а в кінці матчу Крістіан Еріксен подвоїв його.

Таким чином, шпори здобули першу перемогу після переїзду з Вемблі та знову повернулися на 3 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ

33 тур

4 квітня

Тоттенгем - Крістал Пелес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Хин Мін, 2:0 - 80 Еріксен.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Кардіфф. Зінченко зазнав тарвми.

Джерело - Чемпіон.