Малиновський проведе бій в андеркарті поєдинку Усик - Такам

Український боксер Олег Маліновський проведе наступний поєдинок в андеркарті бою Олександр Усик – Карлос Такам.
Про це розповів промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.
Суперник Малиновського поки невідомий.
Олег Маліновський є володарем європейського титулу WBO в напівлегкій вазі. Наприкінці 2018 року українець не зміг вийти на чемпіонський бій через травму. У лютому 2019 року боксер заявляв, що хоче битися з мексиканцем Оскаром Вальдесом.
Бій Усик – Такам відбудеться 25 травня.
Ймовірне місце проведення – арена MGM National Harbor в Оксон-Хіллі. Усик вже бився на цій арені.
У квітні 2017 го року в рамках великого вечора боксу, в якому крім Олександра брали участь Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко, українець переміг Майкла Хантера.
Нагадаємо, Повєткін не зрозумів чому зірвався бій з Усиком.
Джерело - sportarena.