Малиновський проведе бій в андеркарті поєдинку Усик - Такам

Суперник українця поки не відомий

Український боксер Олег Маліновський проведе наступний поєдинок в андеркарті бою Олександр Усик – Карлос Такам.

Про це розповів промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Суперник Малиновського поки невідомий.

Олег Маліновський є володарем європейського титулу WBO в напівлегкій вазі. Наприкінці 2018 року українець не зміг вийти на чемпіонський бій через травму. У лютому 2019 року боксер заявляв, що хоче битися з мексиканцем Оскаром Вальдесом.

Бій Усик – Такам відбудеться 25 травня.

Ймовірне місце проведення – арена MGM National Harbor в Оксон-Хіллі. Усик вже бився на цій арені.

У квітні 2017 го року в рамках великого вечора боксу, в якому крім Олександра брали участь Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко, українець переміг Майкла Хантера.

Нагадаємо, Повєткін не зрозумів чому зірвався бій з Усиком.

Джерело - sportarena.