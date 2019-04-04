Російський боксер Олександр Повєткін розповів, чому його команда не змогла домовиться про бій з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Про це повідомляє znaj.ua.

"Були розмови, що бій буде з Олександром Усиком. Потім чогось не зрозумію: то казали, що у нього якісь інші плани, потім щось кажуть мені, що у нашої команди якісь інші плани", - розповів Повєткін.

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"Я був не проти бою з Усиком. Розумію, що він - гарний, сильний боксер. Був би цікавий бій. Особисто для мене цей поєдинок цікавий, тому що зустрічаєшся з олімпійським чемпіоном, зустрічаєшся з майстром", - підсумував боксер.

Нагадаємо, бій Усика з Такамом узгоджений.

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Також, Усика визнали спортсменом року в Україні.

Джерело - znaj.ua.