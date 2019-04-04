Лідер Львова покинув клуб

Лідер команди ФК Львів бразилець Лукас Тейлор покинув клуб.

Про це повідомляє sportanalytic.com.

Оренда 23-річного латиноамериканця завершилась 1 квітня, після чого він вже зник із заявки галицького клубу на офіційному сайті української Прем'єр-ліги. Футболіст повинен повернутись у розташування Палмейраса.

Відзначимо, що поки що невідомо, чи будуть "синьо-золоті леви" продовжувати його орендний договір. За "городян" він зіграв 17 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, ФК Львів у бойовому матчі програв Маріуполю.

Раніше Динамо переграло Зорю, а Шахтар мінімально переграв Олександрію.

Джерело - Sportanalytic.com.