Форвард Динамо Фран Соль порівняв молодих гравців київського клубу і Реала.
У програмі Зе Інтерв'юер він розповів.
"Микола Шапаренко мені нагадує Марко Асенсіо. У нього багато енергії, він дуже добре бігає по полю і хоче грати. У розпорядженні небагатьох клубів є такі гравці, як Віктор Циганков. Він чудово б'є лівою ногою, в Реалі такий би згодився", - сказав Соль.
Нагадаємо, раніше Соль заявив, що Динамо може стати трампліном для потрапляння в збірну Іспанії.
Також Соль показав, як вчить українську мову.
Джерело - Зе Інтерв'юер.