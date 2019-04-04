Форвард Динамо Фран Соль порівняв молодих гравців київського клубу і Реала.

У програмі Зе Інтерв'юер він розповів.

"Микола Шапаренко мені нагадує Марко Асенсіо. У нього багато енергії, він дуже добре бігає по полю і хоче грати. У розпорядженні небагатьох клубів є такі гравці, як Віктор Циганков. Він чудово б'є лівою ногою, в Реалі такий би згодився", - сказав Соль.