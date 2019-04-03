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Соль показав, як вчить українську мову

Сьогодні 17:57 342 0
Іспанець старається, але поки робить помилки
Соль показав, як вчить українську мову

Іспанський нападник київського Динамо Фран Соль показав, що під час відновлення після травми вивчає українську мову.

Свої перші успіхи в цьому напрямку Фран показав у своєму Instagram.

"Гарного дня! Ми з Аїдою зберігаємо повсякденного життя".

Трохи пізніше іспанець вибачився перед уболівальниками за помилки і зазначив, що дуже старається у вивченні мови.

"Практикуюся у вивченні української мови. Вибачте за помилки", - написав нападник вже англійською.

Раніше Соль зазнав травми у матчі проти Десни та переніс операцію.

Нагадаємо, іспанець вважає, що Динамо може стати трампліном для потрапляння в збірну.

Джерело - Чемпіон.

#Соль, #Динамо, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга
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