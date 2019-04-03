Іспанський нападник київського Динамо Фран Соль показав, що під час відновлення після травми вивчає українську мову.
Свої перші успіхи в цьому напрямку Фран показав у своєму Instagram.
"Гарного дня! Ми з Аїдою зберігаємо повсякденного життя".
Трохи пізніше іспанець вибачився перед уболівальниками за помилки і зазначив, що дуже старається у вивченні мови.
"Практикуюся у вивченні української мови. Вибачте за помилки", - написав нападник вже англійською.
Раніше Соль зазнав травми у матчі проти Десни та переніс операцію.
Нагадаємо, іспанець вважає, що Динамо може стати трампліном для потрапляння в збірну.
Джерело - Чемпіон.