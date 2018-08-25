Буено розповів про обставини переходу в Динамо

Півзахисник Динамо Вітор Буено готовий зіграти за основну команду.

Про це розповів сам бразилець.

"Коли я приїхав до Києва, переговори з підписанням контракту затягнулися у зв'язку з непередбаченими обставинами, тому я пропустив перший тиждень і не тренувався. Спочатку я просто ходив в тренажерний зал, а потім почав працювати в групі. Поступово я звикаю до мови, партнерів, краще сприймаю тактичні заняття", - сказав Вітор.

"Якщо тренер буде мати потребу в мені, то я готовий. У матчах за дубль я наберу форму і ввійду в ігровий ритм. Думаю, Хацкевич може поставити мене до основного складу в найближчих матчах", - сказав Буено.

Нагадуємо, що Калитвинцев прокоментував гру Буено.

Крім того, стало відомо, коли Динамо презентує Супрягу та Буено.

Джерело - YouTube-канал Динамо.