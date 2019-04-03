Легендарного Пеле госпіталізували в Парижі

Життю зірки світового футболу нічого не загрожує

У ніч з 2 на 3 квітня легендарний бразильський футболіст Пеле був доставлений в одну з клінік Парижа.

Про це повідомляє RMC Sport.

За даними джерела, у 78-річного короля футболу стався напад лихоманки і правця. Зараз його життю нічого не загрожує. Оточення Пеле повідомляє, що госпіталізація з готелю була запобіжним заходом.

Головна мета візиту в Париж — зустріч з форвардом ПСЖ Киліаном Мбаппе, про цілі зустрічі поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе поки не гравець Реала. А легенда Барселони заявив, що француз не коштує 280 мільйонів.

Джерело - Xsport.