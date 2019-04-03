Квитки на матч Динамо - Шахтар коштують від 50 гривень

Стартував, 3 квітня, продаж квитків на матч 25 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Ціни стандартні від 50 до 1000 гривень.

Раніше стало відомо, що поєдинок відбудеться 24 квітня о 18:30 на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, 7 квітня команди зустрінуться між собою в рамках 1/4 фіналу Кубка України.

Шахтар очолює турнірну таблицю, набравши 57 очок, Динамо друге з 50 пунктами в активі.

Нагадаємо, Динамо продало Че Че в Сан-Паулу.

Також, Бойко став найкращим гравцем Динамо у березні.

Джерело - Чемпіон.