Олександрія — Шахтар: стартові склади команд

В українській Прем'єр-лізі відбуваються матчі 23 туру чемпіонату України з футболу. Олександрія на власному полі прийматиме донецький Шахтар.
Тренерські штаби команд визначилися зі складом на звітне протистояння.
Читайте також: Олександрія - Шахтар: анонс і прогноз матчу
Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
Олександрія — Шахтар
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Цуріков, Полярус, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Шендрік, Гречишкін, Задерака.
Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Нем, Коваленко, Мораес
Нагадаємо, де дивитися матч дізнавайтеся за посиланням.
Тим часом квитки на матч Динамо — Шахтар коштують від 50 гривень.
Джерело - Чемпіон.