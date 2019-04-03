Олександрія — Шахтар: стартові склади команд

Команди проведуть перший матч другої частини чемпіонату

В українській Прем'єр-лізі відбуваються матчі 23 туру чемпіонату України з футболу. Олександрія на власному полі прийматиме донецький Шахтар.

Тренерські штаби команд визначилися зі складом на звітне протистояння.

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Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

Олександрія — Шахтар

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Цуріков, Полярус, Запорожан, Лучкевич, Сітало, Шендрік, Гречишкін, Задерака.

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік, Тайсон, Нем, Коваленко, Мораес

Нагадаємо, де дивитися матч дізнавайтеся за посиланням.

Тим часом квитки на матч Динамо — Шахтар коштують від 50 гривень.

Джерело - Чемпіон.