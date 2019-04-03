ФК Львів — Маріуполь: стартові склади команд

Команди проведуть перший матч другої частини чемпіонату

В українській Прем'єр-лізі відбуваються матчі 23 туру чемпіонату України з футболу. ФК Львів на власному полі прийматиме ФК Маріуполь

Тренерські штаби команд визначилися зі складом на звітне протистояння.

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Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

ФК Львів - ФК Маріуполь

ФК Львів: Бандура, Борзенко, Парамонов, Насонов, Адамюк, Мартан, Сабіно, Ліпе, Алваро, Педро, Бруно

ФК Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев, Федорчук, Ігнатенко, Чурко, Зубков, Сікан, Горбунов.

Нагадаємо, напередодні Карпати переграли Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.