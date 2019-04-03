ФК Львів — Маріуполь: стартові склади команд

В українській Прем'єр-лізі відбуваються матчі 23 туру чемпіонату України з футболу. ФК Львів на власному полі прийматиме ФК Маріуполь
Тренерські штаби команд визначилися зі складом на звітне протистояння.
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Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
ФК Львів - ФК Маріуполь
ФК Львів: Бандура, Борзенко, Парамонов, Насонов, Адамюк, Мартан, Сабіно, Ліпе, Алваро, Педро, Бруно
ФК Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев, Федорчук, Ігнатенко, Чурко, Зубков, Сікан, Горбунов.
Нагадаємо, напередодні Карпати переграли Ворсклу.
Джерело - Чемпіон.