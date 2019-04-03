Львів - Маріуполь: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
Львів - Маріуполь
Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 38 ігор в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 7 матчів: +2=2-3 м’ячі 9-12
На полі Львова — 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 7-5
В УПЛ зіграно 4 матчі: +1=2-1 м’ячі 6-7
На полі Львова — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 4-3
Останній матч на полі Львова
02.12.2008. 17-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Львів — Маріуполь — 2:2.
Голи: 1:0 — 6 Бруну, 1:1 — 22 Піхальонок, 2:1 — 24 Воронін, 2:2 — 80 Вакула.
Цікаві факти та можливі події
Львів не знає радості перемог на своєму полі 4 матчі поспіль: =3-1.
Львів утримує клубний рекорд не пропускаючи голів в УПЛ 328 хвилин.
Безвиграшний гостьовий серіал Маріуполя з 27 жовтня триває в УПЛ 5 матчів: =3-2.
Захисник Львова Володимир Адамюк з початку Чемпіонату виступає без замін і може провести 100-й матч в УПЛ.
15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).
Арбітр Микола Балакін провів 2 матча в УПЛ за участю Львова, який при цьому ще не перемагав: =1-1.
Маріуполь при Миколі Балакіну в УПЛ ще очок не здобував — 3 поразки, причому усі в гостях.
Прогноз Чемпіона 1:1
Джерело - УПЛ.