Львів - Маріуполь: анонс і прогноз матчу УПЛ

Маріуполь забиває голи Львову у всіх матчах УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

Львів - Маріуполь

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 38 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 7 матчів: +2=2-3 м’ячі 9-12

На полі Львова — 4 матчі: +2=1-1 м’ячі 7-5

В УПЛ зіграно 4 матчі: +1=2-1 м’ячі 6-7

На полі Львова — 2 матчі: +1=1-0 м’ячі 4-3

Останній матч на полі Львова

02.12.2008. 17-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Львів — Маріуполь — 2:2.

Голи: 1:0 — 6 Бруну, 1:1 — 22 Піхальонок, 2:1 — 24 Воронін, 2:2 — 80 Вакула.

Цікаві факти та можливі події

Львів не знає радості перемог на своєму полі 4 матчі поспіль: =3-1.

Львів утримує клубний рекорд не пропускаючи голів в УПЛ 328 хвилин.

Безвиграшний гостьовий серіал Маріуполя з 27 жовтня триває в УПЛ 5 матчів: =3-2.

Захисник Львова Володимир Адамюк з початку Чемпіонату виступає без замін і може провести 100-й матч в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Валерій Федорчук (Маріуполь).

Арбітр Микола Балакін провів 2 матча в УПЛ за участю Львова, який при цьому ще не перемагав: =1-1.

Маріуполь при Миколі Балакіну в УПЛ ще очок не здобував — 3 поразки, причому усі в гостях.

Прогноз Чемпіона 1:1

Джерело - УПЛ.