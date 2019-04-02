У 23 турі Української Прем'єр-ліги відбувся стартовий матч другої частини сезону. Полтавська Ворскла на виїзді протистояла львівським Карпатам.
Полтавці, як і місяць тому розгромно програли левам з рахунком 4:0.
Таким чином, дебют Віталія Косовського відверто не вдався.
Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
2 квітня
Карпати — Ворскла 4:0 (2:0)
Карпати: Кучинський, Ковтун, Папа, Мегреміч Аді, Мякушко, Гуцуляк, Толочко (Харжевський, 87), Онгла, Швед, Йода (Варгас, 82), Понде (Дебелко, 72).
Ворскла: Шуст, Гіоргадзе, Пердута, Габелок (Скляр, 80), Шарпар, Карека (Коломоєць, 80), Чеснаков, Кобахідзе, Чижов, Артур (Ребенок, 65), Кане.
Голи: 1:0 - 26 Понде, 2:0 - 38 Швд, 3:0 - 62 Швед, 4:0 - 70 пенальті Йода.
Попередження: Мякушко, 59, Чеснаков, 60.
Нагадаємо, Сачко покинув Ворсклу.
Джерело - Чемпіон.