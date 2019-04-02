Дебют нового тренера полтавців не вдався

У 23 турі Української Прем'єр-ліги відбувся стартовий матч другої частини сезону. Полтавська Ворскла на виїзді протистояла львівським Карпатам.

Полтавці, як і місяць тому розгромно програли левам з рахунком 4:0.

Таким чином, дебют Віталія Косовського відверто не вдався.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

2 квітня

Карпати — Ворскла 4:0 (2:0)

Карпати: Кучинський, Ковтун, Папа, Мегреміч Аді, Мякушко, Гуцуляк, Толочко (Харжевський, 87), Онгла, Швед, Йода (Варгас, 82), Понде (Дебелко, 72).

Ворскла: Шуст, Гіоргадзе, Пердута, Габелок (Скляр, 80), Шарпар, Карека (Коломоєць, 80), Чеснаков, Кобахідзе, Чижов, Артур (Ребенок, 65), Кане.

Голи: 1:0 - 26 Понде, 2:0 - 38 Швд, 3:0 - 62 Швед, 4:0 - 70 пенальті Йода.

Попередження: Мякушко, 59, Чеснаков, 60.

Нагадаємо, Сачко покинув Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.