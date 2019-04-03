Зоря — Динамо: стартові склади команд

В українській Прем'єр-лізі відбуваються матчі 23 туру чемпіонату України з футболу. Луганська Зоря на власному полі в Запоріжжі прийматиме київське Динамо.
Тренерські штаби команд визначилися зі складом на звітне протистояння.
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Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
Зоря — Динамо
Зоря: Махарадзе, Литвин, Хомченовський, Будківський, Луньов, Караваєв, Білий, Казаков, Сілас, Чеберячко.
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Русин, Кадар, Кендзьора
Нагадаємо, де дивитися матч дізнавайтеся за посиланням.
Тим часом квитки на матч Динамо — Шахтар коштують від 50 гривень.
Джерело - Чемпіон.