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Зоря - Динамо: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 09:28 374 0
Переможна серія динамівців з 3 грудня триває у Чемпіонаті 6 ігор поспіль.
Зоря - Динамо: анонс і прогноз матчу

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

Зоря - Динамо

Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький) провів 22 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 44 матчі: +4=9-31 м’ячі 29-97

На полі Зорі — 21 матч: +2=8-11 м’ячі 17-34 

В УПЛ зіграно 40 матчів: +4=9-27 м’ячі 26-86

На полі Зорі — 20 матчів: +2=8-10 м’ячі 16-32

Останній матч на полі Зорі

16.09.2018. 8-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря — Динамо  1:1.

Голи: 1:0 — 44 Громов, 1:1 — 67 Сидорчук.

Динамівці забивають голи луганському клубу впродовж 9-ти ігор Чемпіонатів — 22 м’ячі.

Зоря з 1 жовтня 2017 року не може перемогти Динамо в УПЛ впродовж 6-ти ігор поспіль: =2-4.

Цікаві факти та можливі події

Переможна серія динамівців з 3 грудня триває у Чемпіонаті 6 ігор поспіль.

Зоря може зазнати 240-ї поразки в УПЛ, а Динамо — 80-ї.

Гольова гостьова серія Динамо триває в Чемпіонатах 17 матчів — 28 м’ячів.

Зоря на своєму полі обходиться без нічиїх 4 матчі поспіль: 3 перемоги та поразка.

150-й матч в УПЛ може провести Денис Бойко (Динамо).

Зоря проведе 210-й матч в Чемпіонатах при Юрію Вернидубі, у якому може пропустити 250-й гол (ще 2 м’ячі).

Динамо при Олександру Хацкевичу може 10-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.

Зоря при арбітру Віктору Копієвському не перемагає в УПЛ 4 матчі поспіль: =2-2.

Динамо при Віктору Копієвському забиває голи у всіх 8-ми матчах УПЛ — 13 м’ячів.

Прогноз Чемпіона 1:3

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Динамо, #Зоря
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