Олександрія - Шахтар: анонс і прогноз матчу

Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 березня, 17:00
Олександрія - Шахтар
Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 17 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 21 матч: +1=2-18 м’ячі 14-43
На полі Олександрії — 11 матчів: +0=2-9 м’ячі 10-22
В УПЛ зіграно 16 матчів: +1=1-14 м’ячі 11-33
На полі Олександрії — 8 матчів: +0=1-7 м’ячі 8-16
Останній матч на полі Олександрії
15.09.2018. 8-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Олександрія — Шахтар 0:2
Голи: 0:1 — 26 Марлос, 0:2 — 87 Коваленко.
Шахтар забиває голи у всіх матчах з Олександрією.
Олександрія з 17 листопада 2017 року не забиває голів в УПЛ у ворота гірників впродовж 243-х хвилин.
Цікаві факти та можливі події
Шахтар може здобути 570-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 250-ту гостьову.
Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "на замку" впродовж 474-х хвилин.
Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 19 ігор: +16=3.
Домашній пропускний клубний рекордний серіал Олександрії з 15 вересня триває в Чемпіонаті вже 8 ігор — 11 голів.
Безвиграшна домашня серія Олександрії налічує 3 матчі поспіль: =2-1.
10-й гол в УПЛ може забити Артем Сітало, Денис Дедечко (обоє — Олександрія).
Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.
Олександрія при арбітру Денису Шурману у Чемпіонатах провела лише одну гру, зігравши внічию 0:0.
Шахтар при Денису Шурману у 3-х матчах УПЛ лише перемагав, зберігаючи при цьому ворота "сухими".
Прогноз Чемпіона 1:2
Джерело - УПЛ.