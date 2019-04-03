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Олександрія - Шахтар: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 08:21 526 0
Шахтар може здобути 570-ту перемогу в Чемпіонатах України
Олександрія - Шахтар: анонс і прогноз матчу

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 березня, 17:00

Олександрія - Шахтар

Арбітр: Денис Шурман (Київська область) провів 17 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 21 матч: +1=2-18 м’ячі 14-43

На полі Олександрії — 11 матчів: +0=2-9 м’ячі 10-22

В УПЛ зіграно 16 матчів: +1=1-14 м’ячі 11-33

На полі Олександрії — 8 матчів: +0=1-7 м’ячі 8-16

Останній матч на полі Олександрії

15.09.2018. 8-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олександрія — Шахтар  0:2

Голи: 0:1 — 26 Марлос, 0:2 — 87 Коваленко.

Шахтар забиває голи у всіх матчах з Олександрією.

Олександрія з 17 листопада 2017 року не забиває голів в УПЛ у ворота гірників впродовж 243-х хвилин.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар може здобути 570-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 250-ту гостьову.

Шахтар з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота "на замку" впродовж 474-х хвилин.

Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 19 ігор: +16=3.

Домашній пропускний клубний рекордний серіал Олександрії з 15 вересня триває в Чемпіонаті вже 8 ігор — 11 голів.

Безвиграшна домашня серія Олександрії налічує 3 матчі поспіль: =2-1.

10-й гол в УПЛ може забити Артем Сітало, Денис Дедечко (обоє — Олександрія).

Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

Олександрія при арбітру Денису Шурману у Чемпіонатах провела лише одну гру, зігравши внічию 0:0.

Шахтар при Денису Шурману у 3-х матчах УПЛ лише перемагав, зберігаючи при цьому ворота "сухими".

Прогноз Чемпіона 1:2

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Шахтар, #Олексанрія
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