Мілан - Удінезе 1:1. Огляд матчу

У 30 турі Серії А Мілан на власному полі Мілан переграв Удінезе.
На перерву команди йшли за мінімальної переваги господарів, за яких відзначився Пйонтек. Уже до середини другого тайму Кевін Ласагна зрівняв рахунок.
У підсумку 1:1 - бойова нічия.
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Чемпіонат Італії, Серія А
30 тур
2 квітня
Мілан — Удінезе 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Пйонтек, 1:1 - 64 Ласагна.
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Джерело - Чемпіон.