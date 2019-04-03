Мілан - Удінезе 1:1. Огляд матчу

У 30 турі Серії А Мілан на власному полі Мілан переграв Удінезе.

На перерву команди йшли за мінімальної переваги господарів, за яких відзначився Пйонтек. Уже до середини другого тайму Кевін Ласагна зрівняв рахунок.

У підсумку 1:1 - бойова нічия.

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Чемпіонат Італії, Серія А

30 тур

2 квітня

Мілан — Удінезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Пйонтек, 1:1 - 64 Ласагна.

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Джерело - Чемпіон.