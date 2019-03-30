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Мальдіні: Молоді українці можуть з'явитися в Мілані

Вчора 21:21 457 0
Мальдіні: Молоді українці можуть з'явитися в Мілані

Молоді українські футболісти можуть заграти в Італії.

Про це заявив директор Мілана Паоло Мальдіні.

"Чемпіонат України в Італії не дуже знають. Українці, які грають в інших країнах – більш відомі. Я не бачу причин, чому вони не можуть з'явитися в Італії. Тим більше, у них рекомендація від самого Андрія Шевченка. Молодим гравцям потрібно їхати в інші чемпіонати. Вони можуть з'явитися і в Італії", - сказав Мальдіні.

Нагадаємо, Шевченко не бачить сенсу у порівняннях з Пйонтеком.

Раніше наставник синьо-жовтих залишився задоволений результатом матчу зі збірної Португалії у матчі відбору до Чемпіонату Євроопи 2020.

 

Джерело - FootballHub.

#Шевченко, #Мальдіні, #Мілан
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