Молоді українські футболісти можуть заграти в Італії.

Про це заявив директор Мілана Паоло Мальдіні.

"Чемпіонат України в Італії не дуже знають. Українці, які грають в інших країнах – більш відомі. Я не бачу причин, чому вони не можуть з'явитися в Італії. Тим більше, у них рекомендація від самого Андрія Шевченка. Молодим гравцям потрібно їхати в інші чемпіонати. Вони можуть з'явитися і в Італії", - сказав Мальдіні.