Молоді українські футболісти можуть заграти в Італії.
Про це заявив директор Мілана Паоло Мальдіні.
"Чемпіонат України в Італії не дуже знають. Українці, які грають в інших країнах – більш відомі. Я не бачу причин, чому вони не можуть з'явитися в Італії. Тим більше, у них рекомендація від самого Андрія Шевченка. Молодим гравцям потрібно їхати в інші чемпіонати. Вони можуть з'явитися і в Італії", - сказав Мальдіні.
Нагадаємо, Шевченко не бачить сенсу у порівняннях з Пйонтеком.
Раніше наставник синьо-жовтих залишився задоволений результатом матчу зі збірної Португалії у матчі відбору до Чемпіонату Євроопи 2020.
Джерело - FootballHub.