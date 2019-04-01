Ібрагімович став найрезультативнішим шведом в історії

Златан Ібрагімович на першому місці в списку найрезультативніших гравців в історії шведського футболу.

На його рахунку 515 голів - на два більше, ніж у легенди Мілана Гуннара Нордаля.

Також швед обійшов Альфредо Ді Стефано і Ганса Кранкль, у яких було по 514 голів. Тепер Златан є 21-м серед найрезультативніших футболістів в історії за даними статистичної організації RSSSF.

Найближчі орієнтири для Ібри - Зіко (522 м'ячі), Дьюла Женгеллер (522) і Йожеф Такач (523).

Ібрагімович є одним з трьох наявних гравців, які забили понад 500 м'ячів за кар'єру. Двоє інших - аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі (685) і його португальський колега з Ювентуса Кріштіану Роналду (700).

Златану для досягнення цього результату знадобилося 886 матчів. В середньому він забиває 0,58 гола за гру.

Раніше Ібрагімович продовжив контракт з Лос-Анджелес Гелаксі. Також зірковий гравець заявив, що Кейн зможе заграти в ТОП-клубі.

Джерело - Чемпіон.