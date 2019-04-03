Сульшер: У нас більше немає права на помилку

Манчестер Юнайтед мав перемагати Вулвергемптон у матчі 33-го туру АПЛ.

Про це сказав наставник червоних дияволів Уле Гуннар Сульшер.

"Ми повинні були перемагати і набирати три очки, проте самі винні в поразці. Ми показували дуже хорошу гру до того, як пропустили другий м'яч. Після голу ми виглядали дуже схвильованими, але потім зібралися і мали кілька моментів.

Я говорив, що нам потрібно набрати 18 очок у восьми останніх матчах після перерви. Ми набрали три проти Вотфорда, і тепер нам потрібно набрати ще 15 в останніх шести зустрічах. У нас вже не залишилося права для помилок ", - сказав Сульшер.