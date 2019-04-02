Футболіст — вихованець мадридського Реала

Форвард Валенсії Родріго Морено може перейти до Барселони влітку 2019 року.

Про це повідомляє Sport.es.

Відповідно до джерела, каталонський клуб розглядає гравця збірної Іспанії щоб підсилити атаку, проте, наразі ніяких контактів з керівництвом кажанів не було. Відзначається, що сума відступних в контракті нападника становить 120 млн євро. 28-річний футболіст — вихованець мадридського Реала.

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У поточному сезоні Родріго провів в іспанській Ла-Лізі 26 матчів, забив 5 голів і віддав 5 гольових передач.

Нагадаємо, Мессі - найвисокооплачуваніший гравець світу.

Джерело - iSport.