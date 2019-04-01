Папа Римський: Мессі дуже хороший, але не Бог

Мессі не Бог. В нього є важлива відмінність від Бога.

Про це заявив Папа Римський Франциск в інтерв'ю La Sexta.

"Говорити, що Мессі Бог - теоретично, святотатство. Ви не можете так говорити і я в це не вірю. Люди можуть говорити, що він Бог точно так само як кажуть "я тебе обожнюю". Але тільки Богу можна поклонятися. А ті всі вирази від людей: "Він бог з м'ячем на полі" - дуже популярний оборот у людей. Звичайно, Мессі дуже хороший, але він не Бог".- заявив Франциск.

Мессі, якого часто називають ще й інопланетянином, в нинішньому сезоні забив 41 гол і зробив 15 асистів за Барселону в усіх турнірах.

Разом з каталонцями він виграв 33 трофеї, серед яких 9 титулів чемпіона Іспанії і 4 тріумфу в Лізі чемпіонів. Також він 5 разів вигравав Золотий м'яч.

Нагадаємо, Мессі тренувався за індивідуальною програмою. Також повідомлялося, що дубль Мессі приніс Барселоні перемогу.

Джерело - La Sexta.