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Мессі - найвисокооплачуваніший гравець світу

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Мессі - найвисокооплачуваніший гравець світу

Найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні-2018/19 став нападник Барселони Ліонель Мессі.

Список найбільш високооплачуваних футболістів опублікував журнал France Football.

У рейтингу вказані суми, в які входять зарплата, бонуси та інші доходи.

Аргентинець заробляє понад 7 мільйонів євро на місяць, а сукупний дохід капітана каталонців склав 130 мільйонів євро в рік.

Другим в рейтингу йде форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. Португалець заробляє 113 мільйонів, що на 10 мільйонів більше, ніж він отримував в Реалі. Трійку лідерів замкнув нападник ПСЖ Неймар, який заробляє 91,5 мільйона.

Також в ТОП-5 потрапили форвард Атлетіко Антуан Грізманн і нападник Реала Гарет Бейл.

Дохід француза склав 44 мільйони, валлійця - 40,2 мільйона.

Get French Football News уточнює, що суми вказані до вирахування податків.

Нагадаємо, Мессі тренується за індивідуальною програмою.

Раніше, дубль Мессі приніс Барселоні перемогу.

Джерело - isport.ua.

#Мессі, #Роналду, #Бейл, #Неймар
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