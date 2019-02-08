Президент Руха запобіг договірному матчу своєї команди

На товариський матч Рух – Нива поставили велику суму коштів.
Про це розповів президент Руха Григорій Козловський.
"Сьогодні відбувся справді дуже цікавий факт. Мені подзвонили з ФФУ і повідомили, що на наш матч поставили велику ставку на те, що тернопільська Нива сьогодні програє з різницею в понад два голи.
Дуже хотілося покарати цих людей. Хотілося передати їм привіт і сказати, що з нами в такі ігри грати не можна. Будемо припиняти такі речі аж до зупинок матчу. Ми порадилися, Кучук зупинив гру і попросив футболістів грати в утримання м'яча. Це на той випадок, щоб футболісти у свої ворота випадково не забили", – сказав Козловський прес-службі Руху.
До слова, товариський матч між Рухом і Нивою Т завершився перемогою команди з Винник з рахунком 2:0.
Нагадаємо, Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера.
Також, Рух переїде до Львова.
Джерело - Рух.