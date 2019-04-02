П'ять клубів претендують на екс-гравця Шахтаря

На півзахисника Ювентуса і збірної Бразилії з футболу Дугласа Косту претендують відразу 5 топ-клубів.

Про це повідомляє Tuttosport.

На 28-річного гравця претендують: англійські Тоттенгем, Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті, італійський Інтер і французький ПСЖ.

У нинішньому сезоні бразильський хавбек взяв участь в 17 матчах Серії А, в яких забив 1 гол. А за "селесао" Дуглас відіграв 31 поєдинок, відзначившись 3 м'ячами.

Нагадаємо, що Ювентус продовжив контракт з Ругані.

Раніше у Мережу "злили" фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20.

Джерело - Чемпіон.