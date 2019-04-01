Гравці англійського клубу бойкотують тренування

Футболісти Болтона відмовляються відвідувати тренування команди, доки їм та персоналу клубу не виплатять зарплатню за минулий місяць,

Про це повідомляє skysports.

Керівництво клубу виплатило зарплату гравцям за лютий із запізненням на 10 днів. Ситуація має схожий характер і в березні, тому гравці обурюються такою поведінкою клубу.

Болтон набрав 32 очки в 39 матчах і посідає передостаннє, 23 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Команда ризикує покинути другий за престижністю дивізіон Англії.

Нагадаємо, голкіпер Вотворда взяв футболку у Де Хеа та виставив її на аукціон.

Також, форварда Тоттенгема нагородили Орденом Британської імперії.

Джерело - football24.ua.