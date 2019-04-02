Карпати — Ворскла: стартові склади команд

Українська Прем'єр-ліга повертається. матчі 23 туру відкриває поєдинок між львівськими Карпатами та полтавською Ворсклою.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Актуально: Косовський очолив Ворсклу
Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
2 квітня
Карпати — Ворскла
Карпати: Кучинський, Ковтун, Папа, Мегреміч Аді, Мякушко, Гуцуляк, Толочко, Онгла, Швед, Йода, Понде.
Ворскла: Шуст, Гіоргадзе, Пердута, Габелок, Шарпар, Карека, Чеснаков, Кобахідзе, Чижов, Артур, Кане.
Нагадаємо, анонс і прогноз матчу, а також де дивитися гру дізнавайтеся на сайті.
Джерело - Чемпіон.