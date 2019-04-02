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Карпати - Ворскла: анонс і прогноз матчу УПЛ

Сьогодні 10:55 307 0
Карпати можуть здобути 250-ту перемогу в Чемпіонатах України.
Карпати - Ворскла: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

2 квітня

Карпати - Ворскла

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 5 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 50 матчів: +19=14-17 м’ячі 57-49

На полі Карпат — 26 матчів: +13=3-10 м’ячі 35-23 

В УПЛ зіграно 44 матчі: +14=13-17 м’ячі 44-47

На полі Карпат — 22 матчі: +9=3-10 м’ячі 25-23

Останній матч на полі Карпат

15.09.2018. 8-й тур чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Ворскла  0:1

Гол: 0:1 - 90+1 Даллку.

Карпати на своєму полі в УПЛ програють від Ворскли 3 матчі поспіль, м’ячі 1-5.

Цікаві факти та можливі події

Карпати можуть здобути 250-ту перемогу в Чемпіонатах України.

Карпати утримують клубний антирекорд, з 5 серпня не перемагаючи в УПЛ на своєму полі 9 матчів поспіль: =3-6.

Полтавці у 2019 році в УПЛ ще не перемагали — по 2 поразки та нічиї

Дебют на посаді головного тренера Ворскли Віталія Косовського.

25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе (Ворскла), 20-й — Мар’ян Швед (Карпати).

Арбітр Дмитро Кривушкін провів в УПЛ один матч участю Карпат, які в гостях розгромили Чорноморець — 5:0 (28.10.2018 р.) та жодної гри за участю Ворскли.

Прогноз від Чемпіона - 1:1

Джерело - УПЛ.

#УПЛ, #Ворскла, #Карпати
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