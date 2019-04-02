Карпати - Ворскла: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
2 квітня
Карпати - Ворскла
Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 5 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 50 матчів: +19=14-17 м’ячі 57-49
На полі Карпат — 26 матчів: +13=3-10 м’ячі 35-23
В УПЛ зіграно 44 матчі: +14=13-17 м’ячі 44-47
На полі Карпат — 22 матчі: +9=3-10 м’ячі 25-23
Останній матч на полі Карпат
15.09.2018. 8-й тур чемпіонату України-2018/2019
Карпати — Ворскла 0:1
Гол: 0:1 - 90+1 Даллку.
Карпати на своєму полі в УПЛ програють від Ворскли 3 матчі поспіль, м’ячі 1-5.
Цікаві факти та можливі події
Карпати можуть здобути 250-ту перемогу в Чемпіонатах України.
Карпати утримують клубний антирекорд, з 5 серпня не перемагаючи в УПЛ на своєму полі 9 матчів поспіль: =3-6.
Полтавці у 2019 році в УПЛ ще не перемагали — по 2 поразки та нічиї
Дебют на посаді головного тренера Ворскли Віталія Косовського.
25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе (Ворскла), 20-й — Мар’ян Швед (Карпати).
Арбітр Дмитро Кривушкін провів в УПЛ один матч участю Карпат, які в гостях розгромили Чорноморець — 5:0 (28.10.2018 р.) та жодної гри за участю Ворскли.
Прогноз від Чемпіона - 1:1
Джерело - УПЛ.