Захисник Ювентуса Даніель Ругані підписав з клубом новий контракт.
Про це повідомляє офіційний сайт туринців.
Нова угода підписана до 2023 року. Ругані в клубі з 2015 року. У цьому сезоні він провів 14 ігор і забив 2 голи.
Una storia con la Juve che continua ❤ ⚪⚫@DanieleRugani, bianconero fino al 2⃣0⃣2⃣3⃣ 🎉 https://t.co/yUD6zhkQ78 pic.twitter.com/k7UFRGyBZK— JuventusFC (@juventusfc) 28 березня 2019 р.
Нагадаємо, Роналду пропустить три гри через травму.
Раніше, у мережу "злили" фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20.
Джерело - Чемпіон.