Нова угода розрахована до 2023 року

Захисник Ювентуса Даніель Ругані підписав з клубом новий контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт туринців.

Нова угода підписана до 2023 року. Ругані в клубі з 2015 року. У цьому сезоні він провів 14 ігор і забив 2 голи.

Нагадаємо, Роналду пропустить три гри через травму.

Раніше, у мережу "злили" фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20.

Джерело - Чемпіон.