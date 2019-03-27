В інтернеті опубліковані знімки нової основної форми туринського Ювентуса на наступний сезон 2019/20.

Нова джерсі виконана в традиційних кольорах команди - чорному і білому, проте футболка втратила вертикальні смуги.

Права сторона нової форми біла, а ліва - чорна. По центру проходить суцільна рожева лінія.

Нагадаємо, що Зідан хоче бачити в Реалі півзахисника Ювентуса.

Раніше Ювентус підтвердив травму Роналду.

Джерело - Чемпіон.

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