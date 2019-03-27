В інтернеті опубліковані знімки нової основної форми туринського Ювентуса на наступний сезон 2019/20.
Нова джерсі виконана в традиційних кольорах команди - чорному і білому, проте футболка втратила вертикальні смуги.
Права сторона нової форми біла, а ліва - чорна. По центру проходить суцільна рожева лінія.
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👎👎👎👎👎🤮🤮🤮🤮🤮 2019 - 20 Juventus Home Jersey. : : #cleats #soccer #soccercleats #football #nikefootball #nike #adidasfootball #adidas #neymar #cr7 #cleatsagram @hellyeahboots @footybootaddict @bootgallery @passioneffut @tattooed_gent @jcofficial_boots @@checannavaro @bootnews_ @dlbootroom @sriracha_soccer @jc.t0onasty @footballbootslism @footyheadlinesnew
Нагадаємо, що Зідан хоче бачити в Реалі півзахисника Ювентуса.
Раніше Ювентус підтвердив травму Роналду.
Джерело - Чемпіон.
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