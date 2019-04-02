Арсенал - Ньюкасл 2:0. Огляд матчу

У матчі 32-го туру АПЛ Арсенал вдома обіграв Ньюкасл з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі Арсенал обігнав в турнірній таблиці Манчестер Юнайтед і Тоттенгем, піднявшись на третю сходинку чемпіонату Англії з 63 очками. Ньюкасл з 35 балами залишився на 14-му рядку.

Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга

32-й тур

Арсенал - Ньюкасл 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Ремзі, 2:0 - 83 Ляказетт.

Нагадаємо, Арсенал хоче позбутися екс-зірки Шахтаря.

Також, легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА .

Джерело - Чемпіон.