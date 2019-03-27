Арсенал хоче позбутися екс-зірки Шахтаря

Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян може покинути команду влітку.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Лондонці хочуть розвантажити зарплатну відомість клубу. 30-річний хавбек заробляє 180000 фунтів стерлінгів на тиждень.



Головний тренер Арсенала Унаї Емері планує підсилити склад для потрапляння в ТОП-4 АПЛ для участі в Лізі чемпіонів. Велика частина фінансів команди йде на зарплату футболістів. Крім Мхітаряна, також можуть попрощатись з півзахисником Месутом Езілом, який отримує 350 тис фунтів стерлінгів на тиждень.



У поточному сезоні Мхітарян зіграв в 26 матчах за Арсенал, забив 6 голів і віддав 6 гольових передач.

Нгадаємо, Анрі назвали найкращим легіонером в історії АПЛ.

Також, Легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА .

Джерело - Чемпіон.