Форварда Тоттенгема нагородили Орденом Британської імперії

"День великої гордості і величезної честі для мене і моєї родини. Величезне спасибі тренерському штабу і моїм товаришам по збірній Англії", - написав Кейн у Twitter.

A real honour and an enormously proud day for me and my family.🏅A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/g70LWpRR1N