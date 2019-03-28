Форварда Тоттенгема нагородили Орденом Британської імперії

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн отримав знак Ордена Британської імперії.

Капітан збірної Англії був нагороджений в Букінгемському палаці принцом Вільямом за досягнення у футболі. Кейн вшанувався Ордена 5-го ступеня.

"День великої гордості і величезної честі для мене і моєї родини. Величезне спасибі тренерському штабу і моїм товаришам по збірній Англії", - написав Кейн у Twitter. A real honour and an enormously proud day for me and my family.🏅A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/g70LWpRR1N — Harry Kane (@HKane) 28 березня 2019 р.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England captain @HKane today collected his MBE for services to football from Prince William at Buckingham Palace. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/vQNWLOKTqa — Sky Sports News (@SkySportsNews) 28 березня 2019 р.

Минулого року разом зі збірною Англії Кейн дійшов до півфіналу чемпіонату світу. Форвард став кращим бомбардиром турніру з 6-ма м'ячами.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий витратити 50 млн на 18-річного захисника.

Нагадаємо, Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків

Джерело - Чемпіон.