В рамках 32-го туру чемпіонату Англії з футболу Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд обіграв Вотфорд. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь червоних.

Після матчу воротар гостей Бен Фостер захотів обмінятися футболками з голкіпером господарів Давідом де Геа, проте він її взяв не для особистого використання.

На наступний день після гри 35-річний англієць виставив джерсі іспанця на аукціон. Як повідомляє SPORF, виручені гроші підуть компанії CureLeukaemia, яка надає допомогу тим, хто хворий на лейкемію.

Нагадаємо, що легендарний гравець НБА продав свої чемпіонські персні на аукціоні.

Джерело - Чемпіон.

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