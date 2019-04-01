УЄФА покарав Динамо через уболівальників

УЄФА покарав Динамо частковим закриттям трибун стадіону (сектори 41-62) в наступному домашньому поєдинку киян під егідою організації.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Також кияни повинні розмістити банер "#EqualGame" з логотипом УЄФА на ньому.
У лютому УЄФА відкрив дисциплінарні провадження проти Динамо через те, що глядачі під час матчу з Олімпіакосом кидали предмети на поле і використовували піротехнічні засоби. Також вболівальники блокували проходи на сходах і вибігали на поле.
Нагадаємо, Динамо продало Че Че в Сан-Паулу.
Також, Бойко став найкращим гравцем Динамо у березні.
Джерело - Чемпіон.