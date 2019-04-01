Розпочався продаж квитків на матчі збірної України проти Сербії та Люксембурга

У продаж надійшли квитки на матчі збірної України проти Сербії та Люксембурга в рамках Євро-2020.
Про це повідомляє прес-служба ФФУ.
Обидва матчі відбудуться у Львові в червні на стадіоні Арена Львів. Найдешевші квитки на матчі коштуватимуть 50 грн, найдорожчі - 800 грн.
Відзначимо, що можна придбати абонемент відразу на 2 матчі зі знижкою 20%.
Матч проти збірної Сербії пройде 7 червня, а поєдинок проти Люксембургу - 10-го червня.
Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку, через натуралізацію Мораеса.
Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.
Джерело - Чемпіон.