Розпочався продаж квитків на матчі збірної України проти Сербії та Люксембурга

Квитки від 50 грн.

У продаж надійшли квитки на матчі збірної України проти Сербії та Люксембурга в рамках Євро-2020.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Обидва матчі відбудуться у Львові в червні на стадіоні Арена Львів. Найдешевші квитки на матчі коштуватимуть 50 грн, найдорожчі - 800 грн.

Відзначимо, що можна придбати абонемент відразу на 2 матчі зі знижкою 20%.

Матч проти збірної Сербії пройде 7 червня, а поєдинок проти Люксембургу - 10-го червня.

Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку, через натуралізацію Мораеса.

Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.

Джерело - Чемпіон.