Рух домашні матчі гратиме у Львові

Клуб Першої ліги Рух тимчасово змінив місце проведення домашніх матчів.

Про це повідомляє офіційний сайт винниківського клубу.

Домашньою ареною команди на півтора сезону стане Скіф у Львові. Вже у п'ятницю, 5 квітня, Рух зіграє на цьому стадіоні проти Прикарпаття.

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Зауважимо, що команда Леоніда Кучука змушена переїхати до Львова через реконструкцію на стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках.

Додамо, що останнім професійним клубом, який грав на Скіфі, був ФК Львів, який під час виступів у Другій лізі проводив там домашні матчі.

Нагадаємо, президент Руха запобіг договірному матчу своєї команди.

Джерело - Рух.