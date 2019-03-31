Тоттенгем готовий відпустити півзахисника Крістіана Еріксена в Реал за 150 мільйонів євро.

Про це повідомляє Mirror.

Саме таку ціну Тоттенгем встановили за гравця збірної Данії.

Чинний контракт Еріксена з клубом розрахований до кінця сезону 2019/20. Данець вже відхилив три пропозиції про продовження угоди.

Крім Реала в підписанні данця також зацікавлений ПСЖ. Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Печеттіно сподівається, що клубу вдасться зберегти Еріксена.

27-річний Еріксен провів у всіх турнірах нинішнього сезону за Тоттенгем 38 матчів, забив 7 голів і віддав 12 ассистов.

Нагадаємо, Барселона готова продати Ракитича. Також, Куртуа заявив, що хотів би бачити Азара в Реалі.

Джерело - Mirror.