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Кардіфф - Челсі 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 06:20 507 0
Кардіфф - Челсі 1:2. Огляд матчу

В рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі у рівному двобої вдалося вирвати перемогу в Кардіффа.

Перший тайм пройшов без забитих голів, але вже на старті другого господарі змогли засмутити гостей: Віктор Камараса відмінним ударом відкрив рахунок у матчі.

До кінця поєдинку футболісти Челсі володіли ігровою перевагою і на останніх хвилинах зуміли спочатку зрівняти рахунок, зусиллями Сесара Аспілікети, а потім і забити переможний гол, завдяки точному удару Рубена Лофтус-Чіка.

Після цього матчу Челсі залишився на 6-му місці в турнірній таблиці АПЛ. В активі команди 60 очок. У Кардіффа 18-я позиція і 28 очок.

Чемпіонат Англії, АПЛ

32 тур

31 березня

Кардіфф - Челсі 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Камараса, 1:1 - 84 Аспілікуета, 1:2 - 90+1 Лофтус-Чік

Нагадаємо, Челсі платитиме 18-річному вінгеру 100 тис. фунтів на тиждень.

Результати 32 туру АПЛ дивіться на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

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