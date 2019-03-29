Півзахисник Челсі і збірної Англії Каллум Гадсон-Одой може отримати новий вигідний контракт з синіми.

Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, керівництво синіх готове платити 18-річному вінгеру зарплату на рівні основних футболістів клубу. Гадсон-Одой може отримувати 100 тисяч фунтів на тиждень, якщо прийме пропозицію про новий контракт.

Футболіст вже заявляв, що хоче покинути клуб влітку, адже він незадоволений кількістю ігрового часу в Челсі.

На англійської вінгера претендує ряд топ-клубів. Його хочуть гранди АПЛ: Манчестер Юнайтед і Ліверпуль, а також лідери Бундесліги - Баварія і дортсундская Боруссія.

Джерело - Evening Standard.