Сьогодні 30-го березня відублися поєдинки 32-го туру англійської Прем'єр ліги.
Чемпіонат Англії, АПЛ
32 тур
30 березня
Фулгем - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Бернарду Сілва, 0:2 - 27 Агуеро
Лестер – Борнмут 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 11 Морган, 2:0 – 82 Варді
Крістал Палас – Гаддерсфилд 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 76, Мілівоєвич(П), 2:0 – 88 ван Анхолт
Бернлі – Вулвергемптон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 2, автогол Коуді, 2:0 – 77 Макніл
Брайтон – Саутгемптон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 53 Хейбьерг
Манчестер Юнайтед – Вотфорд 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 28 Рашфорд, 2:0 – 72 Марсьяль, 2:1 – 90 Дукуре
Нагадаємо, Зінченко грав з перших хвилин матчу. Також українець потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів та йому запропонували покращений контракт.
Джерело - Чемпіон.