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МЮ переграв Вотфорд, Лестер здолав Борнмут. Результати 32 туру АПЛ

Сьогодні 30-го березня відублися поєдинки 32-го туру англійської Прем'єр ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ

32 тур

30 березня

Фулгем - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Бернарду Сілва, 0:2 - 27 Агуеро

Лестер – Борнмут 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Морган, 2:0 – 82 Варді

Крістал Палас – Гаддерсфилд 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 76, Мілівоєвич(П), 2:0 – 88 ван Анхолт

Бернлі – Вулвергемптон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 2, автогол Коуді, 2:0 – 77 Макніл

Брайтон – Саутгемптон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 53 Хейбьерг

Манчестер Юнайтед – Вотфорд 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Рашфорд, 2:0 – 72 Марсьяль, 2:1 – 90 Дукуре

Нагадаємо, Зінченко грав з перших хвилин матчу. Також українець потрапив у команду тижня Ліги чемпіонів та йому запропонували покращений контракт.

Джерело - Чемпіон.

#Манчестер Юнайтед, #Манчестер Сіті, #АПЛ
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