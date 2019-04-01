Ахметов продасть Коломойському Шахтар

Олігархи знайшли спільну мову

Власник Шахтаря Ринат Ахметов найближчим часом продасть клуб колишньому власнику Дніпра Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Evening Mariupol Magazine.

Проте, дана угода стане можливою лише в тому випадку, якщо Президентом України стане Володимир Зеленський.

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Деталі переговорів не повідомляються, але як стало відомо кореспонденту Чемпіона, Ахметов хоче отримати Приват Банк, який у разі президенства Зеленського повернеться у власність Коломойського.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью погодився очолити київське Динамо.

Джерело - Evening Mariupol Magazine.