Ахметов продасть Коломойському Шахтар

Власник Шахтаря Ринат Ахметов найближчим часом продасть клуб колишньому власнику Дніпра Ігорю Коломойському.
Про це повідомляє Evening Mariupol Magazine.
Проте, дана угода стане можливою лише в тому випадку, якщо Президентом України стане Володимир Зеленський.
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Деталі переговорів не повідомляються, але як стало відомо кореспонденту Чемпіона, Ахметов хоче отримати Приват Банк, який у разі президенства Зеленського повернеться у власність Коломойського.
Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью погодився очолити київське Динамо.
Джерело - Evening Mariupol Magazine.