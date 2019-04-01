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Ахметов продасть Коломойському Шахтар

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Ахметов продасть Коломойському Шахтар

Власник Шахтаря Ринат Ахметов найближчим часом продасть клуб колишньому власнику Дніпра Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Evening Mariupol Magazine.

Проте, дана угода стане можливою лише в тому випадку, якщо Президентом України стане Володимир Зеленський.

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Деталі переговорів не повідомляються, але як стало відомо кореспонденту Чемпіона, Ахметов хоче отримати Приват Банк, який у разі президенства Зеленського повернеться у власність Коломойського.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью погодився очолити київське Динамо.

Джерело - Evening Mariupol Magazine.

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