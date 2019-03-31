Реал Мадрид переміг Уеску на останніх хвилинах

Сьогодні, 31 березня, відбулися зустрічі команд у рамках 29-го туру Ла-Ліги. Уеска поступилася Реал Мадриду на останніх хвилинах.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
29 тур
31 березня
Реал Мадрид - Уеска 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Кучо,1:1 - 25 Іско, 2:1 - 62 - Себальйос, 2:2 - 74 Ечеіта, 3:2 - 89 Бензема.
Нагадаємо, Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.
Також, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. Результати 29 туру Ла-Ліги можна переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.