Мій профіль
Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
Вчора 06:52 1214
Юнацька збірна України пробилася на Євро-2019
Вчора 16:13 1064
Українки здобули золото чемпіонату Європи з карате
Вчора 10:36 565
Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України
Вчора 09:59 509
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
Вчора 07:22 1979
Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було
Вчора 06:50 14198
Прокунін покинув пост тренера збірної України
29.03.2019 22:01 1759 2
Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін
29.03.2019 20:30 5600 6
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
29.03.2019 14:29 1118
WBA підтвердила відмову Усика від пояса
29.03.2019 10:59 1384
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:30 Баскетбол Нью-Орлеан - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 499
00:04 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 57461
31 Березня 2019
23:47 Футбол Зозуля може перейти в Хетафе 553
23:36 Футбол Реал Мадрид переміг Уеску на останніх хвилинах 526
23:26 Футбол Лаціо мінімально обіграв Інтер 265
23:00 Футбол Валенсія переграла Севілью, Реал Мадрид переміг Уеску. Результати 29-го туру Ла-Ліги 603
22:40 Футбол Мессі тренувався за індивідуальною програмою 316
22:20 Теніс Кіченок пробилася до основної сітки турніру в Чарльстоні 514
22:10 Баскетбол Оклахома - Даллас: онлайн-трансляція матчу НБА 488
22:00 Футбол Віда може покинути Бешикташ влітку 500
21:40 Автоспорт Гамільтон виграв Гран-прі Бахрейну 722
21:22 Футбол Айнтрахт переміг Штутгарт у матчі 27 туру Бундесліги 489
21:00 Футбол Інтер — Лаціо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Серії А 255
20:56 Футбол Брюгге разгромив Гент 337
20:45 Теніс Надаль розпочав тренування після травми 307
20:25 Футбол Ліверпуль переграв Тоттенгем завдяки автоголу 533
20:01 Баскетбол Харден став дев'ятим гравцем в історії НБА, який реалізував 2000 триочкових 412
19:40 Футбол Коноплянка зіграв 5 хвилин у матчі з Ганновером 881
19:21 Футбол Ракицькому подобається виступати за Зеніт 499
19:02 Футбол Есеола забив перший гол за Кайрат у цьому сезоні 1066
18:42 Футбол Тоттенгем готовий продати Еріксена Реалу за 150 млн євро 470
18:20 Футбол Наполі переграв Рому, Аталанта здолав Парму. Результати 29-го туру Серії А 413
18:00 Блог Зірки спорту, які проголосували на виборах президента 1355
18:00 Футбол Челсі вдалося вирвати перемогу у Кардіффа 303
17:55 Футбол Наполі впевнено обіграв Рому 262

Реал Мадрид переміг Уеску на останніх хвилинах

Вчора 23:36 526 0
Реал Мадрид переміг Уеску на останніх хвилинах

Сьогодні, 31 березня, відбулися зустрічі команд у рамках 29-го туру Ла-Ліги. Уеска поступилася Реал Мадриду на останніх хвилинах.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

29 тур

31 березня

Реал Мадрид - Уеска 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Кучо,1:1 - 25 Іско, 2:1 - 62 - Себальйос, 2:2 - 74 Ечеіта, 3:2 - 89 Бензема.

Нагадаємо, Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Також, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. Результати 29 туру Ла-Ліги можна переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Реал Мадрид, #Уеска, #Ла-Ліга
Коментарі ()