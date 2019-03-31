Челсі вдалося вирвати перемогу у Кардіффа

Сьогодні, 31 березня, у матчі в рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі у рівному двобої вдалося вирвати перемогу у Кардіффа.

Перший тайм пройшов без забитих голів, але вже на старті другого господарі змогли засмутити гостей: Віктор Камараса відмінним ударом відкрив рахунок у матчі.

До кінця поєдинку футболісти Челсі володіли ігровою перевагою і на останніх хвилинах зуміли спочатку зрівняти рахунок, зусиллями Сесара Аспілікети, а потім і забити переможний гол, завдяки точному удару Рубена Лофтус-Чіка.

Після цього матчу Челсі залишився на 6-му місці в турнірній таблиці АПЛ. В активі команди 60 очок. У Кардіффа 18-я позиція і 28 очок.

Чемпіонат Англії, АПЛ

32 тур

31 березня

Кардіф - Челсі 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 46 Камараса, 1:1 - 84 Аспілікуета, 1:2 - 90+1 Лофтус-Чік

Нагадаємо, Челсі платитиме 18-річному вінгеру 100 тис. фунтів на тиждень.

Результати 32 туру АПЛ дивіться на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.