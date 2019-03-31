Сьогодні, 31 березня, у матчі в рамках 29-го туру Серії А Наполі впевнено обіграв Рому.

Неаполітанці відкрили рахунок вже на другій хвилині матчу. Аркадіуш Мілік переграв воротаря зблизька. Рома відігралася перед перервою, Дієго Перотті реалізував пенальті.

На початку другого тайму Наполі знову вийшов вперед. Дріс Мертенс на дальній стійці замкнув простріл Хосе Кальєхона. Через п'ять хвилин Сімоне Верді забив третій гол гостей. Наприкінці зустрічі Амін Юнес встановив остаточний рахунок у матчі.

Після цієї перемоги Наполі набрав 63 очки, відставання від Ювентуса становить 15 пунктів. Рома з 47 очками залишається на 6-й позиції, але, в разі сьогоднішньої перемоги Лаціо, може випасти з єврокубкової зони.

Чемпіонат Італії, Серія А

29 тур

31 березня

Рома - Наполі 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 2 Мілік, 1:1 – 45, пенальті Перотті, 1:2 – 49 Мертенс, 1:3 – 54 Верді, 1:4 - 81 Юнес.

Нагадаємо, Рома розглядає можливість запросити до роботи Фонсеку. А Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку.

Джерело - Чемпіон.