Барселона готова продати Ракитича за 50 мільйонів євро

Барселона готова розлучитися з півзахисником Іваном Ракитичом.

Про це ​​повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, бачити гравця хочуть в своїх клубах Інтер та Манчестер Юнайтед.

Головною перешкодою для досягнення угоди може стати вартість гравця. Барселона встановила цінник на Ракитича, бажаючи виручити за нього близько 50 мільйонів євро в літній період.

Ракитича, за інформацією видання, буде легко підписати, оскільки каталонський клуб хоче добре заробити на продажу гравця, а також знизити середній вік команди.

Іван Ракітіч знаходиться на Камп Ноу з 2014 року і за цей час встиг виграти Лігу Чемпіонів, 3 титулу іспанського чемпіонату і 4 кубки Короля.

У нинішньому сезоні хорват зіграв 42 матчі, в яких забив 5 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Куртуа заявив, що хотів би бачити Азара в Реалі.

За інформацією ЗМІ Азар домовився з Реалом.

Джерело - Mundo Deportivo.