Українець із Зенітом здобув перемогу

Зеніт обіграв Оренбург (3:1) у 21-у турі Російської Прем'єр-ліги.

На 82-й хвилині петербурзький клуб ударом зі штрафного вивів вперед захисник Ярослав Ракицький.

29-річний українець забив перший гол за Зеніт.

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Зеніт — Оренбург 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Сутормін, 1:1 - 48 Сердар, 2:1 - 81 Ракицький, 3:1 - 88 Сердар.

Ракицький перейшов у Зеніт з Шахтаря в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, Ракицького не викликали до збірної України.

Джерело - Чемпіон.