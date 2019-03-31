Зеніт обіграв Оренбург (3:1) у 21-у турі Російської Прем'єр-ліги.
На 82-й хвилині петербурзький клуб ударом зі штрафного вивів вперед захисник Ярослав Ракицький.
29-річний українець забив перший гол за Зеніт.
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Чемпіонат Росії, РПЛ
21 тур
31 беерзня
Зеніт — Оренбург 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Сутормін, 1:1 - 48 Сердар, 2:1 - 81 Ракицький, 3:1 - 88 Сердар.
Ракицький перейшов у Зеніт з Шахтаря в зимове трансферне вікно.
Нагадаємо, Ракицького не викликали до збірної України.
Джерело - Чемпіон.