РБ Лейпциг приймав Герту в рамках 27 туру німецької Бундесліги. Господарі розгромили гостей з Берліну, забивши 5 голів.

Вже у першому таймі рахунок був 2:0, а да 65-ї хвилини Лейпциг забив уже п'ять голів.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

27 тур

30 березня

РБ Лейпциг - Герта 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Форсберг, 2:0 - 27 Поульсен, 3:0 - 56 Поульсен, 4:0 - 62 Поульсен, 5:0 - 64 Хайдара

Нагадаємо, Баварія втратила очки в матчі проти Фрайбурга.

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Джерело - Чемпіон.