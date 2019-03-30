РБ Лейпциг приймав Герту в рамках 27 туру німецької Бундесліги. Господарі розгромили гостей з Берліну, забивши 5 голів.
Вже у першому таймі рахунок був 2:0, а да 65-ї хвилини Лейпциг забив уже п'ять голів.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
27 тур
30 березня
РБ Лейпциг - Герта 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 17 Форсберг, 2:0 - 27 Поульсен, 3:0 - 56 Поульсен, 4:0 - 62 Поульсен, 5:0 - 64 Хайдара
Нагадаємо, Баварія втратила очки в матчі проти Фрайбурга.
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Джерело - Чемпіон.