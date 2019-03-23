Шевченко: Я задоволений результатом і грою

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко задоволений результатом матчу проти Португалії.

Про це розповів сам наставник національної команди.

"Команда виконала план десь на 80%. Не дати забити чемпіонам Європи було головним завданням. Хлопці з ним впоралися. Очікували, що у нас буде краще виходити вихід з оборони в атаку, але португальці грамотно пресингували. Було важко. Єдине - у нас не завжди виходили контратаки. Але в цілому я дуже задоволений результатом і грою", - сказав Шевченко.